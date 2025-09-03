Almanya otomotiv sektöründe iyileşme sinyali

ifo Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, elektromobiliteye olan güçlü talep ve Euro Bölgesi'nden gelen siparişlerdeki artış, bu olumlu gelişmeyi desteklerken, ABD ile gümrük anlaşmazlığı sektörü endişelendirmeyi sürdürüyor. İş İklimi Endeksi, Temmuz ayındaki -23,0 puandan Ağustos ayında -15,5 puana yükseldi.

Haberin Devamı

Bu iyileşme, şirketlerin mevcut iş durumlarını daha olumlu değerlendirmesiyle kendini gösterdi; ilgili gösterge Temmuz ayındaki -26,8 puandan -16,9 puana çıktı. Özellikle 2025'in ilk yarısında elektrikli araçlara olan talebin yeni zirvelere ulaşması ve bu eğilimin devam etmesi, sipariş defterlerindeki memnuniyetin artmasında etkili oldu, ancak bu da hala negatif bölgede yer alıyor.

Önümüzdeki aylara dair beklentilerde de bir miktar iyimserlik görüldü; iş beklentileri Temmuz ayındaki -19,2 puandan -14,1 puana yükseldi. Bu durumun arkasındaki nedenlerden biri, 2025'in ilk yarısında Euro Bölgesi'nden gelen siparişlerdeki önemli artış olarak gösterildi; bu siparişler, Alman otomotiv endüstrisinin toplam ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.