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Almanya üçüncü çeyrekte daraldı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da GSYH zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle üçüncü çeyrekte hafif daraldı.

30.10.2023 - 13:32 | | Foreks Haber
Almanya üçüncü çeyrekte daraldı

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre GSYH düzeltilmiş rakamlarla bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 oranında düştü.

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Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte %0,2-0,3 oranında daraldığı tahmin ediliyordu.

Üçüncü çeyrekte GSYH yıllık bazda yüzde 0,3 küçüldü. Beklenti yüzde 0,7 daralma olacağı yönündeydi.

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