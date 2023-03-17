Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Almanya ve Avrupa'da finansal kriz riski yok'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Almanya ve Avrupa'da finansal kriz riski yok'

'Almanya ve Avrupa'da finansal kriz riski yok'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'de Silicon Valley Bank'ın batmasına ve Avrupa bankacılık sektöründeki kargaşaya karşın Almanya'da ve Avrupa'da bir finansal kriz olasılığının bulunmadığını söyledi.

17.03.2023 - 11:41 |
'Almanya ve Avrupa'da finansal kriz riski yok'

Handelsblatt gazetesine konuşan Scholz, "Ben bir tehlike görmüyorum. Parasal sistem artık 2008 finansal krizi öncesinde olduğu gibi kırılgan değil. Alman mevduat sahiplerinin tasarrufları güvencede. Sadece bankacılık sistemi büyük bir dayanıklılığa sahip olduğu ve sıkı düzenlemeler, denetim yüzünden değil, aynı zamanda bizim ekonomimizin gücü nedeniyle güvendeler" dedi.

Almanya Başbakanı cari finansal krizin 2008 yılındaki global krizine benzeyen bir tarafı olmadığını belirtti.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Ali Biçim: Bomba gibi geliyoruz

Ali Biçim: Bomba gibi geliyoruz

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları