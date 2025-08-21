Canlı Borsa
Almanya vergi gelirlerinde büyüme yavaşladı

Almanya'nın federal ve eyalet vergi gelirleri Temmuz ayında yıllık bazda %3 artış gösterdi, ancak satış vergisi gelirlerindeki düşüş nedeniyle bir önceki aya göre daha yavaş bir artış kaydetti.

21.08.2025 - 09:53 | | Foreks Haber
Maliye Bakanlığı'nın perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki toplam vergi geliri Temmuzda 65,74 milyar euroya ulaştı. Bu dönemde gelir, ücret ve miras vergilerinde artış yaşanırken, haziran ayında vergi gelirleri %7'den fazla yükselmişti.

Yılın ilk yedi ayında ise Almanya, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,4 artışla toplam 513,3 milyar euro vergi topladı. Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerini artıracak kısa vadeli bir ivme beklemediğini belirterek, "Önde gelen göstergeler ekonomik aktivitede kısa vadeli bir hızlanmaya işaret etmiyor" açıklamasında bulundu.

