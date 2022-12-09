Almanya'da bütçe açığının yükselmesi bekleniyor

Almanya Maliye Bakanlığı belgelerine dayandırılan habere göre hızla artan enerji fiyatlarının etkilerinden tüketicilerin ve işletmelerin korunmaları için uygulamaya konan tedbirler nedeniyle açık 2023 yılında GSYH'nın yüzde 4,5'i seviyesine çıkacak.

Spiegel dergisi, ilk yapılan tahminlerde bütçe açığının yüzde 4,5 seviyesinin yarısından daha az öngörüldüğünü de hatırlattı.

Bütçe açığının GSYH'ya oranının 2024 yılında yüzde 2'ye, 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 1,5'e gerilemesi bekleniyor.