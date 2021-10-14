Almanya'da büyüme beklentisi düşürüldü

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün de (Ifo) aralarında bulunduğu ekonomik düşünce kuruluşları, ülke ekonomisine ilişkin ilkbaharda paylaştıkları 2021-2023'ü kapsayan büyüme tahminlerini güncelledi.

5 ekonomik düşünce kuruluşundan yapılan ortak açıklamada, bu yıl için GSYH artışı öngörüsünün yüzde 3,7'den yüzde 2,4'e düşürüldüğü, 2022 büyüme beklentisinin yüzde 3,9'dan yüzde 4,8'e çıkarıldığı belirtilerek, 2023'te ise Alman ekonomisinin yüzde 1,9 genişleyeceği öngörüsüne yer verildi.

Açıklamada, Alman ekonomisinin, salgının etkisinin kademeli olarak hafiflemesiyle 2022'de gerçek normal kapasite kullanımına ulaşacağı kaydedildi.

Ekonomik büyümeyle istihdam edilen kişi sayısının gelecek yıl 44 milyon 918 binden 45 milyon 368 bine yükseleceği öngörüsüne yer verilen açıklamada, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde işsizliğin 2022'de yüzde 5,7'den yüzde 5,3'e gerilemesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, eylülde yıllık yüzde 4,1 olan enflasyonun 2021 sonunda yüzde 3, 2022'de yüzde 2,5 ve 2023'te yüzde 1,7'ye gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

"Ekonominin 2022'nin ilk çeyreğinde yeniden kriz öncesi seviyeye ulaşmasını bekliyoruz"

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Ekonomi Direktörü Stefan Kooths, Berlin'deki raporun sunumunda, Alman ekonomisinin 2022'nin ilk çeyreğinde yeniden kriz öncesi seviyeye ulaşmasını beklediklerini belirtti.

5 ekonomik düşünce kuruluşunun ortak tahmini, Alman hükümetinin ekonomik tahminlerine temel teşkil ediyor.

Kovid-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomi krizi nedeniyle 2020'de yüzde 4,9 küçülen Alman ekonomisi, 10 yıldır devam eden büyüme trendine son vermişti.

Alman ekonomisi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.