Almanya'da ekonomik aktivite yavaşladı

Almanya'da aralık ayında hem imalat hem de hizmet faaliyetleri daraldı. S&P Global tarafından derlenen HCOB Flash Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralık ayında, kasım ayındaki 47,8'den 46,7'ye geriledi. Bileşik PMI 6 aydır düşüyor.

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Ekonomistler aralık ayında bileşik PMI'nın 48,2 olmasını bekliyordu.

Hamburg Commercial Bank'ın Baş Ekonomisti Cyrus de la Rubia, "Şu anda hediye arayışındaysanız, Almanya için yapılan son PMI anketinde altın bulamayacaksınız. Bu durum, yıl sonuna kadar üst üste ikinci çeyrekte de büyümenin negatif olacağı yönündeki görüşümüzü teyit ediyor" dedi.

İmalat PMI aralık ayıda, kasım ayındaki 42,6'dan 43,1'e yükseldi ancak 43,2 olan beklentilerin biraz altında kaldı. Anket yeni siparişlerin hızla daralmaya devam ettiğini gösterdi.

Aralık ayında hizmet sektörü PMI üst üste üçüncü ayda da gerileyerek aralık ayında, kasım ayındaki 49,6 seviyesinden 48,4'e düştü. Analistler, hizmet PMI'nın 49,8 olmasını bekliyordu.

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De la Rubia, "Hizmetler alanında ekonomik manzaraya hala stagflasyonun kasvetli tonları hakim" dedi.