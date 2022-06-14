Almanya'da ekonomiye güven iyileşti

Almanya için ekonomik beklenti endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 6,3 puan artarken, cari koşullar endeksi de 8,9 puan toparlandı.

ZEW Başkanı Profesör Achim Wambach yaptığı değerlendirmede "Finansal piyasa uzmanları ekonomi konusunda daha az kötümser. Bununla birlikte ekonomi hala Rusya'ya karşı yaptırımların etkileri, Çin'de pandeminin durumunda belirsizlik ve para politikası rotasında kademeli değişiklik gibi bir çok riske açık" dedi.

Haziran ayında Euro Bölgesi için ekonomik beklenti endeksi 1,5 puan toparlanarak -28 olurken, cari durum endeksi 8,6 puan artışla 26,4 puana çıktı.