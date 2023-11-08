Almanya'da enflasyon 26 ayın en düşüğünde

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre Almanya'da tüketici fiyatları ekim ayında final rakamlarla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Bir önceki ay tüketici fiyatları yüzde 4,5 seviyesinde bulunuyordu.

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Federal İstatistik Ofisi Başkanı Ruth Brand, "Enflasyon orta ve uzun vadede yüksek kalmaya devam ediyor. Özellikle uzun savaş ve kriz döneminde gıda ve enerji fiyatlarındaki artış tüketiciler açısından fark edilmeye devam ediyor" dedi.

Fiyatlar bir önceki aya göre ise değişim göstermedi.

Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 gerilerken, yıllık yüzde 3 arttı.

Brand, "Tüketici fiyat artışı şu anda bir miktar hafifletildi. Gıdada yıllık enflasyon oranı zayıflamaya devam etti ve çoğu enerji ürünü bir yıl içinde daha da ucuzladı" diye konuştu.

Enerji ürünleri fiyatları Ekim 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında düşerek enflasyonu sınırladı. Daha önce enerji fiyatları en son Ocak 2021'de yıllık bazda düşmüştü.