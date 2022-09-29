Almanya'da enflasyon 70 yılın zirvesinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre eylül ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Ağustos ayında fiyatlarda yıllık artış yüzde 7,9 olmuştu.

Tüketici fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı.

Ekonomistler ise eylül ayı enflasyonunu yüzde 9,9 olarak bekliyordu.

Eylül ayında Avrupa Birliği (AB) uyumlu tüketici fiyat endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Ağustos ayında yüzde 8,8 olan AB uyumlu TÜFE artışının eylül ayında yüzde 10,2 olacağı tahmin ediliyordu.

Almanya'da gıda fiyatları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 arttı. Enerji fiyatlarında yıllık yükseliş yüzde 43,9 oldu.