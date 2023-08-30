Almanya'da enflasyon rakamları açıklandı

Almanya İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre tüketici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre öncü verilerle yüzde 6,1 arttı. Analistlerin beklentisi bir önceki ay yüzde 6,2 olan enflasyonun yüzde 6'ya ineceği yönündeydi.

Enerji fiyatlarında artış hızı yüzde 5,7'den yüzde 8,3'e yükseldi. Bunun nedenlerinden birinin federal hükümetin üçüncü yardım paketlerinin tedbirlerinden etkilenen Ağustos 2022'deki düşük endeks seviyesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan baz etkisi olduğu belirtildi.

Gıda fiyatları artış hızı yüzde 11'den yüzde 9'a gerilemesine rağmen manşet enflasyonun üzerinde kalmaya devam etti.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek endeks bir önceki ay olduğu gibi yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşti.

Tüketici fiyatlarında aylık bazda ise artış yüzde 0,3 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 0,3 artan enflasyonun yüzde 0,2 artacağı yönünde oluşmuştu.

Avrupa Birliği (AB) ile uyumlandırılmış standartlara göre fiyat artışı aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 6,4 oldu. Analistler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,3 artış tahmin ediyordu.