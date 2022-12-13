Almanya'da enflasyon yüzde 10'a indi

Almanya’da kasım ayı tüketici fiyatları açıklandı. Buna göre kasım ayında yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda beklenti de tüketici fiyatlarının yüzde 10 seviyesinde gelmesi yönündeydi.

Kasımda aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.5 oranında gerileme gösterdi. Ekimde aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.9 oranında yükselmişti. Kasım ayı beklentisi de tüketici fiyatlarının yüzde 0.5 azalacağı şeklindeydi.

Almanya’da Avrupa Birliği’ne (AB) uyumlu tüketici fiyatları ise yıllık bazda yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki ay yüzde 11.6 yükseliş görülmüştü.