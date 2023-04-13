Almanya'da enflasyon beklentiler dahilinde geldi

Almanya'da mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları şubat ayında gördüğü yüzde 8.7 seviyesinden mart ayında yüzde 7.4'e geriledi. Piyasalarda beklenti de enflasyonun yüzde 7.4 seviyesinde gelmesi yönündeydi.

Aylık bazda enflasyon da piyasa tahminleri doğrultusunda yüzde 0.8 oranında artış gösterdi.

Avrupa Birliği'ne (AB) uyumlu tüketici fiyatları martta yıllık bazda yüzde 7.8, aylık bazda yüzde 1.1 seviyesinde gerçekleşti.