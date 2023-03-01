Almanya'da enflasyon beklentileri aştı
Almanya’da şubatta tüketici fiyatları aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
01.03.2023 - 17:19 | | UZMANPARA
Almanya’da şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.7 oranında gerçekleşti. Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının yüzde 8.5 oranında gelmesi yönündeydi.
Böylelikle ocak ayında yüzde 8.7 oranında artış gösteren yıllık tüketici fiyatları şubat ayında değişim göstermedi.
Şubatta aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.8 oranında yukarı geldi. Piyasalar aylık bazda tüketici fiyatlarının yüzde 0.6 oranında artmasını bekliyordu.
Ocakta aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 1 oranında artmıştı.
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