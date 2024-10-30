Almanya'da enflasyon beklentileri aştı
Almanya'da enflasyon Ekim ayında beklenenden daha fazla artarak %2,0'ye yükseldi.
30.10.2024 - 17:48 |
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden alınan öncü verilere göre, Almanya'da enflasyon Ekim ayında beklenenden daha fazla artarak %2,0'ye yükseldi. Beklenti %1,8 seviyesindeydi. Aylık bazda enflasyon %0,4 artarak %0,2 beklentisini aştı.
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Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE aylık bazda %0,4 artışla %0,2 beklentisini aştı. Yıllık bazda ise %2,4 arttı. Beklenti %2,1 seviyesindeydi.