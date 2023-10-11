Almanya’da enflasyon geriledi
Almanya’da eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 6.1 seviyesinden yüzde 4.5’e indi.
11.10.2023 - 09:38 |
Almanya’da eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 4.5 seviyesine geriledi.
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Piyasalarda beklenti de yıllık tüketici fiyatlarının yüzde 4.5’e gerilemesi yönündeydi.
Ağustos ayında yıllık tüketici fiyatları yüzde 6.1 olarak gerçekleşmişti.
Aylık bazda eylülde tüketici fiyatları yüzde 0.3 oranında yükseldi. Piyasalarda beklenti de tüketici fiyatlarının yüzde 0.3 oranında yükseleceği yönündeydi.