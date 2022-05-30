Almanya'da enflasyon rekor kırdı
Almanya'da enflasyon mayıs ayında enerji fiyatlarının etkisiyle beklentileri aşarak neredeyse 50 yılın zirvesine yaklaştı.
30.05.2022 - 15:31 |
Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre mayıs ayında Avrupa Birliği (AB) üyeleri karşılaştırılabilir verileriyle tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı. Nisan ayında enflasyon yüzde 7,8 seviyesindeydi.
Ekonomistler mayıs ayında enflasyonun yıllık yüzde 8-8,1 olmasını bekliyordu.
Mayıs ayında AB uyumlu tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Beklenti yüzde 0,4 yükseliş olacağı yönündeydi.