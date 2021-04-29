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Almanya'da enflasyon yükseldi

Almanya'da martta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının artmasının etkisiyle nisanda yüzde 2'ye çıktı.

29.04.2021 - 16:35 | | AA
Almanya'da enflasyon yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkedeki fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, martta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 2'ye çıkarak son 24 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Piyasalarda nisan ayına ilişkin beklenti, enflasyonun yüzde 1,9'a yükselmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,7 artış kaydetti.

Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 1,9 artarken, petrol fiyatındaki yükseliş ve ülkede ocak ayında uygulanmasına başlanan iklim vergisinin etkisiyle enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 7,9 artması dikkati çekti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,1 yükseldi.

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