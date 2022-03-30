Almanya'da enflasyon yükseldi
Almanya'da yıllık enflasyon mart ayında doğal gaz ve mineral yağ ürünleri fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7.3 seviyesine ulaştı.
30.03.2022 - 15:52 |
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre tüketici fiyat endeksi martta şubat ayındaki yüzde 5,1'den yüzde 7,3'e çıktı.
Almanya'da diğer Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile karşılaştırılabilir verilerle enflasyon mart ayında yüzde 7,6'ya çıktı. Şubat ayında AB uyumlu enflasyon yüzde 5,5 olmuştu.
Analistler mart ayında AB uyumlu enflasyonun yüzde 6,7 ve manşet enflasyonun yüzde 6,3 olmasını bekliyordu.