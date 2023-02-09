Almanya'da enflasyon yükseldi
Almanya'da 2023 yılı Ocak ayında aylık ve yıllık bazda enflasyon yükseliş gösterdi.
09.02.2023 - 10:13 | | UZMANPARA
Almanya’da 2023 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.7 oranında gerçekleşti. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 8.6 seviyesindeydi.
Piyasalar ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.9 oranında artmasını bekliyordu.
Ocakta aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 1 oranında yukarı geldi. Piyasalar yüzde 0.8 oranında yükseliş öngörüyordu.
Aralıkta aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.8 oranında düşüş göstermişti.
Avrupa Birliği’ne uyumlu tüketici fiyatları ocakta aylık bazda yüzde 0.5, yıllık bazda ise yüzde 9.2 oranında arttı.
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