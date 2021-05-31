Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da enflasyon yüzde 2,5'e çıktı
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'da enflasyon yüzde 2,5'e çıktı
ABONE OL

Almanya'da enflasyon yüzde 2,5'e çıktı

Almanya'da nisanda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının artmasının etkisiyle mayısta yüzde 2,5'e çıktı.

31.05.2021 - 17:37 | | AA
Almanya'da enflasyon yüzde 2,5'e çıktı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkedeki fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,5'e çıkarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi buldu.

Ülkede enflasyon, mayısta aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti. Almanya'da mayıs ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 10 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 3,1 ile ürünler, yüzde 2,2 ile hizmetler, yüzde 1,5 ile gıda ve yüzde 1,3 ile kiralar izledi.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise mayısta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

    GÜNCEL HABERLER

    Sosyal medyadan kampanya düzenledi! 4 sene sonra tekrar geldi

    Sosyal medyadan kampanya düzenledi! 4 sene sonra tekrar geldi

    Mağdurlar değişiyor yöntem aynı! Bir milyon lira kaptırdılar

    Mağdurlar değişiyor yöntem aynı! Bir milyon lira kaptırdılar

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    Karaismailoğlu, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelerde incelemelerde bulundu

    Karaismailoğlu, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelerde incelemelerde bulundu

    Nijerya'daki silahlı saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi

    Nijerya'daki silahlı saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sosyal medyadan kampanya düzenledi! 4 sene sonra tekrar geldi

    Sosyal medyadan kampanya düzenledi! 4 sene sonra tekrar geldi

    Sıradaki Haber
    Tamamen değişiyor: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin...

    Tamamen değişiyor: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin...

    Sıradaki Haber
    Tarlada korkutan 65 metrelik obruk

    Tarlada korkutan 65 metrelik obruk

    Sıradaki Haber
    Mağdurlar değişiyor yöntem aynı! Bir milyon lira kaptırdılar

    Mağdurlar değişiyor yöntem aynı! Bir milyon lira kaptırdılar

    Sıradaki Haber