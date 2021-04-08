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Almanya'da fabrika siparişleri arttı

Almanya'da fabrika siparişleri, şubatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen beklentiler dahilinde artarak aylık bazda yüzde 1,2, yıllık bazda da yüzde 5,6 yükseldi.

08.04.2021 - 11:15 | | AA
Almanya'da fabrika siparişleri arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin şubat ayı geçici verilerini açıkladı.

Ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı. Fabrika siparişleri, Şubat 2020'ye göre de yüzde 5,6 artış gösterdi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 1,2 artması yönündeydi.

Ocak ayına ilişkin söz konusu veri ise aşağı yönlü revize edilerek yüzde 0,8 artış olarak güncellendi.

Yurt içi siparişler arttı, ihracat siparişleri azaldı

Almanya'da şubatta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 4 artarken, ihracat siparişleri 0,5 azalış kaydetti. Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nden yeni siparişlerde yüzde 2,7 yükseliş görüldü, diğer ülkelerden gelen siparişlerde ise yüzde 2,3 düşüş kaydedildi.

Ülkede şubatta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 0,5, makine ve araç gibi sermaye malı siparişleri yüzde 2,1 arttı. Tüketici malı üreticilerinin siparişleri ise yüzde 1,9 azaldı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, imalat sektöründeki yeni siparişlerin yükselme eğiliminde kalmaya devam ettiği belirtilerek, siparişlerin 5 aydır art arda salgının başlangıcından önceki son ay olan Şubat 2020'deki siparişlerin üzerinde olduğu kaydedildi.

Almanya'da fabrika siparişlerinin şubatta artması, "Avrupa'nın lokomotif ekonomisinin Kovid-19'da üçüncü dalgaya rağmen toparlanmaya devam ettiği" şeklinde yorumlandı.

Bu arada, Robert Koch Enstitüsü'ne göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 407 arttı. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 930 bin 852'ye yükseldi. Son 24 saatte Kovid-19'dan 306 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 77 bin 707'ye çıktı. 

Sağlık çalışanları, salgınla mücadelede ülkede kısa süreli sert tedbirlerin alınmasını talep ediyor. Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının 12 Nisan'da yapacakları görüşme öncesi bu talebe ilişkin tartışmalar devam ediyor.

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