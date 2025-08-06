Almanya'da fabrika siparişleri düştü

Haziran ayında beklenmedik bir gerileme kaydedilmesine rağmen, yılın ikinci çeyreğinde genel bir artış gözlemlenmesi, ABD gümrük vergilerinin uluslararası talebi etkilemesine rağmen Alman ekonomisinin dayanıklılığını ortaya koydu.

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Almanya İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, imalat sektörü siparişleri Haziran ayında bir önceki aya göre %1,0 oranında azaldı. Bu düşüş, Mayıs ayındaki %0,8'lik gerilemenin ardından gelirken, ekonomistlerin %1,0 artış beklentisinin tam aksi yöne işaret etti. Daha az dalgalanma gösteren üç aylık karşılaştırmada ise, yeni siparişler ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre %3,1 daha yüksek seyretti.

Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda, yeni siparişler Haziran ayında %0,5 artış gösterdi. Buna karşılık, dış siparişler Haziranda %3,0 düşüş kaydederken, Euro Bölgesi dışından gelen siparişlerdeki %7,8'lik keskin düşüş etkili oldu. Diğer yandan, hem Euro Bölgesi içinden hem de yurt içi fabrika siparişlerinde artış yaşandığı görüldü.