Almanya'da fabrika siparişleri geriledi

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında fiyat, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış imalat sektörü siparişleri bir önceki aya göre yüzde 2,7 geriledi. Piyasa beklentisi yüzde 0,5 artış olacağı yönündeydi.

Yıllık bazda fiyat ve takvimsel düzeltilmiş siparişler baz etkisiyle yüzde 6,2 düşüş gösterdi.

Yurt içi siparişlerde düşüş aylık yüzde 0,9, yurt dışı siparişlerde yüzde 4 oldu.