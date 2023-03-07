Almanya'da fabrika siparişleri yükseldi

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre ocak ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle siparişler bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Piyasa beklentisi siparişlerde yüzde 1 düşüş olacağı yönündeydi.

Büyük çaplı siparişler hariç tutulduğunda sipariş artışı yüzde 2,9'a ulaştı.

Aynı ayda takvim etkisinden arındırılmış bazda yeni siparişler 2022 yılı Ocak ayına göre yüzde 10,9 daha düşük gerçekleşti.

Yurt içi ve yurt dışı siparişler zıt yönlerde bir seyir izledi. Yurt içi siparişler bir önceki aya göre yüzde 5,3 düşerken, yurt dışı siparişler yüzde 5,5 arttı. Euro Bölgesi'nden gelen yeni siparişler yüzde 2,9 azalırken, dünyanın geri kalanından gelen siparişler yüzde 11,2 artış gösterdi.

Euro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişlerdeki artışın başlıca nedeni uçak ve uzay aracı imalatı sektöründeki büyük ölçekli siparişler oldu.