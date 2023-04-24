Almanya'da hükümet sendikalar ile anlaştı

İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in verdiği bilgiye göre federal hükümet ile sendikalar çalışanlara tek seferlik olmak üzere 3 biner euro ödenmesi ve ücretlerin yüzde 5,5 artırılması konusunda uzlaşmaya vardı.

En büyük işçi sendikası Verdi'nin lideri Frank Werneke de yaptığı açıklamada kamu sektöründe ücretlerin çalışanların büyük bölümü için gelecek yıl bu yıla göre yüzde 11 daha yukarıda olacağını ifade etti.