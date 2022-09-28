Almanya'da Ifo istihdam endeksi düştü

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Ifo istihdam endeksi eylül ayında 100,9 puandan 99,5 puana indi.

Ifo'nun açıklamasında bu düşüşe rağmen şirketlerin hala özellikle hizmet sektöründe yeni çalışanları işe almak istediği belirtildi.

Açıklamada "Ekonomik durgunluk ve vasıflı işçi sıkıntısı nedeniyle şirketler her şeyden önce çalışanlarını elde tutmaya odaklanıyor" denildi.



Ifo istihdam endeksi alt sektörlerinden imalat sektörü istihdam endeksi 4,5 puandan 2 puana, hizmet sektörü istihdam endeksi 13,7 puandan 10,2 puana, ticaret sektörü istihdam endeksi -4,1 puandan -5,1 puana ve inşaat sektörü istihdam endeksi 3,7 puandan 2 puana indi.