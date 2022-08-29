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Almanya'da Ifo istihdam endeksi geriledi

Almanya'da Ifo istihdam endeksinde üst üste üçüncü ayda da düşüş gerçekleşti.

29.08.2022 - 09:29 |
Almanya'da Ifo istihdam endeksi geriledi

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Ifo istihdam endeksi ağustos ayında 101,1 puandan 101 puana indi. 
 
Ifo istihdam endeksi alt sektörlerinden imalat sektörü istihdam endeksi 8,5 puandan 4,8 puana, hizmet sektörü istihdam endeksi 12,4 puandan 13,7 puana, ticaret sektörü istihdam endeksi -2,1 puandan -4,1 puana ve inşaat sektörü istihdam endeksi 0,7 puandan 3,7 puana geldi. 

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