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Almanya'da ihracat beklentilerin aksine geriledi

Almanya'da ihracatta beklentilerin aksine düşüş yaşanırken, ithalat rakamlarında ise tahminlerin üzerinde artış gerçekleşti.

08.10.2021 - 09:53 |
Almanya'da ihracat beklentilerin aksine geriledi

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle ihracat yüzde 1,2 geriledi. Piyasa tahminleri yüzde 0,5 artış olacağı yönündeydi.

İthalat yüzde 3,5 artış kaydetti. Analist beklentisi ise yüzde 1.8 yükseliş olacağı yönündeydi.

Böylece mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle ihracat 113 milyar euro, ithalat 93,8 milyar euro olurken, ticaret fazlası 13 milyar euro oldu. Piyasa tahmini fazlanın 15 milyar euro olacağı yönündeydi.

Düzeltilmemiş verilerin baz etkisiyle ihracat, yıllık yüzde 14,4 artışla 104,4 milyar euro, ithalat yüzde 18,1 artışla 93,8 milyar euro olarak gerçekleşti. Dış ticaret fazlası 10,7 milyar euro oldu.

Ülkede aynı ayda cari işlemler fazlası 11,8 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

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