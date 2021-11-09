Almanya'da ihracat geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşüş beklentisine karşın yüzde 0,7 azalarak 117,8 milyar euro oldu.

İhracatta eylül ayındaki düşüş, ağustosta yüzde 0,8’lik düşüşün ardından geldi. Ağustosta ihracat, Mayıs 2020’den beri art arda yaşanan 15'inci aylık yükselişin ardından gerilemişti.

Destatis, Almanya’nın ihracatının eylülde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 0,3 altında olduğunu kaydetti.

Cari işlemler fazlası eylülde 19,6 milyar euro

İthalat, eylülde yüzde 0,1 artarak 101,6 milyar euroya yükseldi. Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmamış dış ticaret fazlası, eylülde geçen yılın aynı ayın kıyasla 3,8 milyar azalarak 16,2 milyar euro oldu. İhracat, Eylül 2020'ye göre yüzde 7,1, ithalat da yüzde 12,9 artış gösterdi.

Almanya'da eylül ayı ihracatının 64,6 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 53,5 milyar euroluk bölümü de AB'den geldi.

Eylül 2020'ye göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 9,2 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 9,4 arttı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası Eylül 2021’de 19,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Eylül 2020'de 25 milyar euro olmuştu.

Çin’e ihracat düştü

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı eylülde 2020’nin aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 azalarak 8,5 milyar euroya geriledi.

Söz konusu dönemde Almanya’nın diğer önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracat yüzde 16,2 artarak 10,8 milyar euroya ulaştı.

Öte yandan, dolu sipariş defterlerine rağmen, Alman sanayisi son zamanlarda yarı iletkenler (çip) gibi önemli ürünlerin eksikliği nedeniyle üretimini keskin bir şekilde kesmek zorunda kaldı.

"Sanayideki mevcut üretim, ihracatın büyümesini sürdürmek için yeterli değil"

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ara malı eksikliğinden kaynaklı düşük verimlilik içindeki Alman sanayi üretiminin artık ihracat üzerinde de olumsuz bir etkiye sahip olduğunu belirterek, "Sanayideki mevcut üretim, ihracatın büyümesini sürdürmek için yeterli değil. Malzeme eksikliği artık ihracatta kayma belirtileri gösteriyor. Üretim için yeterli malzeme olmadığı sürece, ihracat artmayacak." ifadesini kullandı.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de eylül ayında Almanya'nın ihracatındaki düşüşün, üçüncü çeyrekte Alman ekonomisindeki büyümede itici güçlerin özel tüketim ve kamu harcamaları olduğunu kanıtladığını belirtti.

Gelecek döneme bakıldığında, ihracatın artmasından da önce sanayi üretiminin toparlandığının görülmesi gerektiğini ifade eden Brzeski, "Çok basit, yeni üretim olmadan yeni ihracat da olmayacak. Dördüncü çeyrekte sanayi üretiminde ilk toparlanmayı bekliyoruz, ancak bu muhtemelen daha teknik olacak. Sanayi üretiminde ve ihracatta daha temel bir toparlanma için tedarik zinciri sürtüşmelerinin son bulması gerekiyor. Bu ancak 2022'de göreceğimiz bir şey." değerlendirmelerinde bulundu.

Öte yandan, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) tarafından tedarik darboğazları ve Alman şirketlerine etkisine yönelik araştırmanın sonuçlarına göre, Alman firmalarının yüzde 83’ü “hammadde, tedarik zincirlerindeki darboğazlar ve yüksek fiyat artışlarından” olumsuz etkileniyor.

DIHK, 2021'de Almanya’nın ihracatının yüzde 7,5 ve 2022 yılında yüzde 7 artmasını öngörüyor. Alman hükümeti ise ihracatın bu yıl yüzde 8,6 artmasını bekliyor.