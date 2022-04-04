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Almanya'da ihracat ve ithalat beklentileri aştı

Almanya'da ihracat ve ithalatta beklentilerin üzerinde bir artış görüldü.

04.04.2022 - 09:25 |
Almanya'da ihracat ve ithalat beklentileri aştı

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle ihracat şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,4 yükseldi. Piyasa tahminleri yüzde 1,5 artış olacağı yönündeydi. 

İthalat yüzde 4,5 artışla yüzde 1,4 yükseliş yönünde olan analist tahmininin üzerinde geldi. 
 
Böylece mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle ihracat 124,7 milyar euro, ithalat 113,1 milyar euro olurken, ticaret fazlası 11,5 milyar euro olarak gerçekleşti. Analistler ise 9,6 milyar euro dış ticaret fazlası bekliyordu.

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