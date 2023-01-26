Almanya'da ihracatçılar piyasalara olumlu bakıyor

Ifo Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre Ifo ihracat beklentileri endeksi 2 puandan 4,3 puana yükseldi. Bir önceki ayın endeksi 1,6 puandan 2 puana revize edildi.

Endeks böylece son 11 ayın en yüksek seviyesine geldi.

Ifo'nun değerlendirmesinde "Alman ihracatçılar yılın başında yeni bir ivme kazanmayı umuyor. Gıda ve içecek sektörü önümüzdeki aylarda ihracatta önemli artış bekliyor" denildi.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.

Endeks 1991 yılı Ocak ayından bu yana hesaplanıyor.