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Almanya'da ihracatçıların beklentisi iyileşti

Almanya'da ihracatçıların piyasaya bakışı küresel ekonomideki ılımlı gelişmeye bağlı olarak bir miktar toparlandı.

28.03.2023 - 09:09 |
Almanya'da ihracatçıların beklentisi iyileşti

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre mart ayında Ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay 3,8 puandan revize edilen 3,5 puandan 4 puana yükseldi.

Endeks böylece bir aylık düşüşün ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi. Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.

Endeks 1991 yılı Ocak ayından bu yana hesaplanıyor.

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