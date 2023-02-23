Almanya'da ihracatçıların beklentisi kötüleşti

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre şubat ayında Ifo ihracat beklentileri endeksi 4,1 puandan 3,8 puana geriledi. Bir önceki ayın endeksi 4,3 puandan 4,1 puana revize edildi.

Endeks böylece 4 ay süren yükselişini sonlandırdı.

Ifo'nun değerlendirmesinde "Alman ihracatçıların hissiyatı biraz kötüleşti. Zayıf küresel talep, Alman ihracatına yönelik umutları azaltıyor" denildi.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.

Endeks 1991 yılı Ocak ayından bu yana hesaplanıyor.