Almanya'da ihracatçıların beklentisi kötüleşti

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre ağustos ayında Ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -6 puandan revize edilen -5,9 puan seviyesinden -6,3 puana geriledi.

Böylece endeks son 4 aydır düşüş yönünde bir seyir izledi.

Ifo Anket Başkanı Klaus Wohlrabe, "Alman ihracatçılar zayıf küresel taleple mücadele etmeye devam ediyor. Giderek daha fazla şirket küresel düzeyde rekabet edememekten şikayet ediyor" dedi.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.