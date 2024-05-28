Almanya'da ihracatçıların hissiyatı toparlanıyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Mayıs ayında ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -2,0 puandan revize edilen -1,5 puan seviyesinden 0,3 puana yükseldi.

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ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "Olumlu ve olumsuz yanıtlar neredeyse mükemmel bir denge içinde; ihracat ekonomisi genel olarak henüz büyük bir ivme geliştirmiyor" dedi.

Mobilya, cam ve seramik üreticileri gibi içecek üreticileri de ihracat işlerinde önemli bir artış bekliyor. Bir önceki aya göre oldukça iyimser olan beklentilerini sürdüremeyen veri işleme ekipmanı üreticileri arasındaki ruh hali zayıf görülüyor.

Makine ve ekipman üreticileri arasında veya otomotiv segmentinde çok az hareket görülüyor. Tekstil ve hazır giyim sektörü, matbaacılar ve metal sektörleri ise ihracatlarının düşmesini bekliyor.