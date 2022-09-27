Almanya'da ihracatçıların karamsarlığı artıyor

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Ifo İhracat Beklentileri Endeksi -2,8 puandan -6 puana geriledi. Böylece 2020 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviye görüldü.

Ifo tarafından yapılan açıklamada "Şu anda ihracatta bir büyüme işareti yok ve küresel ekonomi yavaşlarken orta vadede büyük bir değişiklik beklemek için bir neden de yok." denildi.

Sektörlerin çoğu için ihracatın görünümü olumsuz çıktı. Kimya endüstrisi kendisini önemli bir düşüşe hazırlarken, mobilya üreticileri de benzer bir senaryoya yakın görünüyor. Metal endüstrisi önümüzdeki üç ay için ihracat konusunda çok daha karamsar hale geldi.

Ağustos ayındaki kısa süreli durgunluğun ardından içecek üreticileri için görünüm bir kez daha iyimserliğe doğru gidiyor. Otomotiv sektörü de dördüncü çeyrekte ihracatının artmasını bekliyor.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.