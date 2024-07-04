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Almanya'da imalat sanayi siparişleri geriledi

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da imalat sanayi siparişleri piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstererek ülke ekonomisindeki toparlanma işaretlerine sekte vurdu.

04.07.2024 - 09:34 | | Foreks Haber
Almanya'da imalat sanayi siparişleri geriledi

Almanya'da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamada sanayi siparişlerinin mayıs ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle bir önceki aya göre %1,6 azaldığı belirtildi. Analistler nisan ayında %0,2 düşüşten %0,6 düşüşe revize edilen siparişlerde %0,9 artış öngörüyordu.

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Böylece siparişler üst üste beşinci ayda da düşüş gösterdi.

Üç aylık karşılaştırma marttan, mayısa kadar olan dönemde yeni siparişlerin bir önceki üç aya göre %6,2 daha düşük olduğuna işaret etti.

Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda mayıstaki yeni siparişler nisana göre %2,2 düşerken, üç aylık dönemde %0,8 geriledi.

Siparişler takvim etkisinden arındırılmış verilerle mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %8,6 geriledi.

Yurt içi siparişlerde aylık bazda %0,5 artış olurken, yurt dışı siparişler %2,8 geriledi.

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