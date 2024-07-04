Almanya'da imalat sanayi siparişleri geriledi
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da imalat sanayi siparişleri piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstererek ülke ekonomisindeki toparlanma işaretlerine sekte vurdu.
Almanya'da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamada sanayi siparişlerinin mayıs ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle bir önceki aya göre %1,6 azaldığı belirtildi. Analistler nisan ayında %0,2 düşüşten %0,6 düşüşe revize edilen siparişlerde %0,9 artış öngörüyordu.
Böylece siparişler üst üste beşinci ayda da düşüş gösterdi.
Üç aylık karşılaştırma marttan, mayısa kadar olan dönemde yeni siparişlerin bir önceki üç aya göre %6,2 daha düşük olduğuna işaret etti.
Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda mayıstaki yeni siparişler nisana göre %2,2 düşerken, üç aylık dönemde %0,8 geriledi.
Siparişler takvim etkisinden arındırılmış verilerle mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %8,6 geriledi.
Yurt içi siparişlerde aylık bazda %0,5 artış olurken, yurt dışı siparişler %2,8 geriledi.