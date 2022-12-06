Almanya'da imalat sektöründe siparişler arttı

Ekim ayında yurt içi siparişler bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken, yurt dışı siparişler ise yüzde 2,5 yükseldi.

Büyük ölçekli siparişler dışarıda bırakıldığında ekim ayında yeni siparişler bir önceki aya göre yüzde 1,2 geriledi.

Ekim ayında takvim etkisinden arındırılmış verilerle yeni siparişler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 düştü. Eylül ayında yıllık gerileme yüzde 9,8 seviyesindeydi.