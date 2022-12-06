Almanya'da imalat sektöründe siparişler arttı
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış verilerle imalat sektöründe yeni siparişler ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Eylül ayında siparişler yüzde 2,9 gerilemişti.
06.12.2022 - 10:30 |
Ekim ayında yurt içi siparişler bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken, yurt dışı siparişler ise yüzde 2,5 yükseldi.
Büyük ölçekli siparişler dışarıda bırakıldığında ekim ayında yeni siparişler bir önceki aya göre yüzde 1,2 geriledi.
Ekim ayında takvim etkisinden arındırılmış verilerle yeni siparişler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 düştü. Eylül ayında yıllık gerileme yüzde 9,8 seviyesindeydi.
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