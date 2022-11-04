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Almanya'da imalat sektöründe siparişler düştü

Almanya'da imalat sektöründe yeni siparişler takvim ve mevsim etkisinden arındırıldığında bir önceki aya göre yüzde 4 azaldı.

04.11.2022 - 10:21 |
Almanya'da imalat sektöründe siparişler düştü

Takvim etkisinden arındırılmış verilerle siparişler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 düştü.

Ağustos ayında siparişler bir önceki aya göre yüzde 2 ve yıllık yüzde 3,8 azalmıştı.

Eylül ayında yurt içinden yeni siparişler yüzde 0,5 artarken, yurt dışı siparişler yüzde 7 azaldı. Euro Bölgesi'nden yeni siparişler eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 8 azalırken, diğer ülkelerden siparişler yüzde 6,3 geriledi.

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