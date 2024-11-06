Almanya'da imalat siparişleri yükseldi

Almanya İstatistik Kurumu (Destatis) tarafından açıklanan rakamlara göre, imalat siparişleri Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %4,2 arttı. Piyasalarda beklenti bir önceki ay %5,8 düşüşten %5,4 düşüşe revize edilen verinin %1,4 artacağı yönündeydi.

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Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda, yeni siparişler bir önceki aya göre %2,2 daha yüksek oldu.

Daha az oynak olan üç aylık karşılaştırma, toplam yeni siparişlerin 2024'ün üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğine kıyasla %4,2 arttığını, büyük ölçekli siparişler hariç yeni siparişlerin ise %0,6 düştüğünü gösterdi.

Yurt içine siparişler %3,6, yurt dışına siparişler ise %4,4 yukarı geldi. Siparişlerde yıllık bazda %1,0 artış kaydedildi.