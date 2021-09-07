Almanya'da imalat üretimi görünümü arttı

IFO verilerine göre Alman imalat sektörünün üretim beklentilerini gösteren endeks, ağustos ayında 27 puana yükseldi. Veri, önceki ay 23 puan seviyesinde bulunuyordu.

IFO Araştırmalar Birimi Başkanı Klaus Wohlrabe, "Bu veri ortalamalara göre bakıldığında çok yüksek. Şirketler gelecek aylarda arz sorunlarının azalacağını umuyorlar" ifadesini kullandı.

Otomotiv sektörü üretim görünümü de ağustosta 24'ten 35'e yükseldi.