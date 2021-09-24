Almanya'da iş dünyası güven endeksi azaldı

Alman ekonomik düşünce kuruluşu Ifo'nun yaptığı çalışmaya göre, eylül ayında iş dünyası güven endeksi ağustos ayındaki 99,6 puandan 98,8 puana indi. Beklenti de endeksin 98,9 puana gerileyeceği yönündeydi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest yaptığı açıklamada, "Hammadde ve ara malı tedarikinde yaşanan problemler Alman ekonomisine fren yaptırıyor. İmalat sektörü, tedarik darboğazı kaynaklı bir resesyon yaşıyor" dedi.

Ifo Ekonomisti Klaus Wohlrabe de, "Sanayi sektöründe tedarik yetersizlikleri eylülde kötüleşti. Arz yetersizliklerinin hafifleyeceğine dair işaret yok. Bu arz krizi en azından gelecek yılın sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.