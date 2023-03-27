Almanya'da iş dünyası güveni arttı

Ekonomik düşünce kuruluşu Ifo tarafından hazırlanan iş dünyası güven endeksi mart ayında, şubat ayındaki 91,1 puandan 93,3 puana yükseldi. Analistler ise mart ayında endeksin 91 puana gerilemesini bekliyordu.

Ifo yaptığı değerlendirmede iş dünyası güveninin son 5 aydır artmakta olduğuna işaret etti.

Ifo Ekonomisti Klaus Wohlrabe de yaptığı değerlendirmede Almanya'da kış aylarında bir resesyon yaşanmasının muhtemel olmadığını belirtti.

Wohlrabe sanayi sektörünün ihracat beklentilerinin hafif şekilde arttığını ancak gerçek bir ivme görülmediğini belirtirken, tedarik darboğazı olduğunu ifade eden şirket oranının yüzde 41,6 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Ifo araştırmasına göre fiyatları artırmak isteyen işletmelerin oranı da mart ayında düştü.