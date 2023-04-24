Almanya'da iş dünyası güveni arttı

Ekonomik düşünce kuruluşu Ifo'nun hazırladığı iş dünyası güven endeksi nisan ayında, mart ayındaki 93,2 puandan 93,6 puana çıktı, ancak 94 puan olan beklentilerin gerisinde kaldı.

Ancak cari şartlar endeksi 96 olan beklentinin altında 95 olarak gerçekleşti. Ifo beklentiler endeksi ise 91,5 puan olan beklentileri aşarak 92,2 puan oldu.