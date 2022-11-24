Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni arttı

Ekonomik düşünce kuruluşu Ifo tarafından hazırlanan iş iklimi endeksi kasım ayında 84,5 puandan 86,3 puana yükseldi.

Ifo yaptığı değerlendirmede araştırma sonuçlarının resesyonun pek çok kişinin beklediğinden daha az ağır olabileceğini gösterdiklerini vurguladı.

Ifo Ekonomisti Klaus Wohlrabe yaptığı değerlendirmede "Alman ekonomisi umut sinyalleri gönderiyor. Perakendeciler ve ağırlama sektörleri umudun küçük işaretlerini gösteriyor" dedi.

Tedarik darboğazlarından şikayet eden Alman şirketlerinin oranının kasım ayında, ekim ayındaki yüzde 63,6'dan yüzde 59,3'e gerilediğine dikkat çeken Wohlrabe, gelecek 3 ayda fiyatları artırmak isteyen şirket oranının yüzde 46,8'e gerilediğini ve fiyat artışı baskısının sürekli olarak düştüğünü de vurguladı.