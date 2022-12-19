Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni arttı

Ekonomik düşünce kuruluşu Ifo tarafından hazırlanan iş iklimi endeksi aralık ayında, kasım ayındaki 86,3 puandan 88,6 puana yükseldi. Beklenti ise endeksin 87,4 puan seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Ifo Ekonomisti Klaus Wohlrabe yaptığı değerlendirmede "Alman ekonomisi için umut verici işaretler ufukta görüldü. Bugünkü veri sonrası Alman ekonomisinde resesyon olasılığı azaldı. Tüm sektörlerde güven arttı" dedi.

Wohlrabe tedarik darboğazlarından şikayet eden Alman şirketlerinin oranının kasım ayının ardından aralık ayında da azaldığını, oranın aralık ayında, kasım ayındaki yüzde 59,3'ten yüzde 50,7'ye gerilediğini vurguladı.