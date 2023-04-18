Almanya'da iş dünyası güveni düştü

Ekonomik düşünce kuruluşu ZEW tarafından hazırlanan iş dünyası güven endeksi nisan ayında, mart ayındaki 13'ten 4,1'e düştü.

Ekonomistler ise ZEW endeksinin 15,3 puana çıkmasını bekliyordu.

ZEW yaptığı değerlendirmede finansal piyasa uzmanlarının bankaların kredi vermek konusunda daha ihtiyatlı olmalarını beklediklerini ifade etti.

Değerlendirmede, "Enflasyon oranları hala yüksek ve uluslararası sınırlayıcı para politikası ekonomiye baskı yaratıyor" denildi.