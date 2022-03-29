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Almanya'da iş gücü piyasası 10 ayın dibinde

Almanya'da iş gücü piyasası martta son 10 ayın en kötü durumuna geldi.

29.03.2022 - 09:59 |
Almanya'da iş gücü piyasası 10 ayın dibinde

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Almanya'da Ifo istihdam endeksi mart ayında 104,3 puandan 102,1 puana indi. Böylece endeks 2021 yılı Mayıs ayında gördüğü 100,2 puanın ardından en düşük seviyeye geldi.

Ifo istihdam endeksi alt sektörlerin tümünde düşüş yaşandı. Buna göre imalat sektörü istihdam endeksi 20,9 puandan 11,1 puana, hizmet sektörü istihdam endeksi 15,4 puandan 13,2 puana, ticaret sektörü istihdam endeksi 8,4 puandan 3,3 puana ve inşaat sektörü istihdam endeksi 8,7 puandan 3,5 puana geriledi.

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