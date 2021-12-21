Almanya'da iş gücü piyasası 5 ayın dibinde

Almanya'da iş gücü piyasası gerilemeyi sürdürdü ve son 5 ayın en düşük seviyesine geldi.

Ifo tarafından açıklanan verilere göre, Ifo İstihdam Endeksi aralık ayında 103,9 puandan 102,9 puana indi. Böylece endeks temmuz ayında gördüğü 102,4 puanın ardından en düşük seviyeye indi.

Ifo'nun konu ile ilgili değerlendirmesinde iş dünyasının yeni eleman alımında daha az istekli olduğu belirtildi.

Ifo İstihdam Endeksi alt sektörlerin 1'inde yukarı gelirken 3'ünde aşağı indi. Buna göre imalat sektörü istihdam endeksi 14,7 puandan 16,5 puana, hizmet sektörü istihdam endeksi 15,7 puandan 12,5 puana, ticaret sektörü istihdam endeksi 8,5 puandan 6,4 puana, inşaat sektörü istihdam endeksi 14,5 puandan 9,5 puana geldi.